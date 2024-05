Inter - l’ora della verità Dieci giorni per decidere Zhang si tiene la società ma l’orizzonte è la cessione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il momentosta per arrivare. Mancano, poi scatterà la scadenza (fissata per il 20 maggio) del prestito che Oaktree ha accordato tre anni fa a Stevenper avere immediatamente 275 milioni, da restituire conessi al 12% per un totale che oggi è arrivato a circa 385. Un centinaio di questi sono stati tenuti in cassa, i restanti hanno permesso di portare avanti lain questi anni, assieme a un lavoro su ingaggi e spese per i cartellini grazie al quale il bilancio è sempre andato in miglioramento. Quello che sarà chiuso al prossimo 30 giugno dovrebbe avere un passivo non superiore ai 40-50 milioni, altro passo avanti rispetto agli 85stagione precedente, in cui pure ci fu una cavalcata fino alla finale di ...