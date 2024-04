Un tavolo chiamato desiderio Biotecnopolo - slitta ancora l’incontro a Palazzo pubblico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Il 4 aprile era stato convocato per il 17 di questo mese, l’8 era stato spostato al 24, ieri è stato rinviato a data da destinarsi. È unin perenne movimento, quello che adovrebbe riunire i soggetti imprenditoriali e istituzionali interessati al progetto del. Nessuna colpa specifica del Comune, nel caso. È la materia stessa che è quantomai ’liquida’, tra passi in avanti e frenate, dichiarazioni e smentite, ora l’annuncio dell’approvazione del nuovo statuto da parte del cda che però, nella sostanza, in pochi per ora hanno potuto vedere e soppesare in tutti i suoi risvolti. "A seguito dell’approvazione dello Statuto – si annuncia nella nota stampa del Comune –, avvenuta al termine del consiglio di amministrazione lo scorso venerdì 19 aprile, per permettere a tutti gli attori ...