Il Napoli è destinato a scendere nel ranking se perderà l’Europa dopo 14 anni Corrmezz

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ilnelse non giocherà in Europa. Ne scrive il Corriere del Mezzogiorno. Ilconserva inalterato suoUefa (è al 15esimo posto al pari della Juventus) ma èse l’anno prossimo non parteciperà ad alcuna competizione continentale. E sarebbe uno smacco per De Laurentiisaver costruito un certo tipo di blasone e aver partecipato per quattordiciconsecutivi a una coppa europea. Non restano che, quindi, le dieci partite da disputare in campionato con le Roma, Atalanta e Bologna che dovranno tutte venire a giocare al Maradona. L’unica sfida esterna è al Franchi contro la Fiorentina. La delusione più grande, soprattutto a livello economico, resta ...