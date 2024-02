Serie A2 | qualche piccolo cambiamento nelle quote per rafforzare il progetto iniziato nel luglio dello scorso anno Fortitudo | Tedeschi & Co consolidano la presenza in società

Serie A2: qualche piccolo cambiamento nelle quote per rafforzare il progetto iniziato nel luglio dello scorso anno ...

(Di sabato 24 febbraio 2024) Variazione, ma soprattutto conferme. Non cambia l’assetto societario, cambia, ma solo marginalmente lesocietarie dei rispettivi soci. Con un comunicato laPallacanestro ha confermato che sono state effettuate alcune operazioni che hdeterminato una nuova ripartizione interna dellepercentuali societarie. A tutti gli effetti cambiano le percentuali delle, ma non la composizione societaria. "Nonostante il crescente interesse per entrare nella compagine sociale di soggetti terzi – recita il comunicato – i soci attuali hpreferito mantenere inalterata la composizione della compagine sociale che haquesto percorso a, esercitando il diritto di prelazione e manifestando reciproca sintonia e piena ...

