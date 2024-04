"banchi via dal lungomare. Il mercato in piazza Viviani". Commercianti "freddi" - Spostare il mercato di Marina di Pisa in piazza Viviani liberando così il lungomare marinese dai banchi per restituire la "vista mare" e trovare, al contempo, una collocazione altrettanto ...lanazione

Torna la tradizionale Fiera del 25 aprile a Ferrada di Moconesi - Giovedì 25 aprile torna la tradizionale Fiera di San Marco in via Colombo a Ferrada di Moconesi, con abbigliamento, borse, scarpe, cashmere, biancheria, gastronomia e prodotti artigianali e molto altr ...genovatoday

US Pallavolo Senigallia: Banco Marchigiano Subissati in casa contro Urbania - Il Banco Marchigiano Subissati è a un passo dal primo posto per il quale manca solo la matematica, che potrebbe arrivare già sabato visto che i punti di vantaggio su chi insegue sono 6 e dopo il match ...senigallianotizie