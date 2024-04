Ti aspettiamo amore nostro! Il cantante sarà papà per la prima volta a 43 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 aprile 2024) “Questoil tuo primo maglioncino. Noi ti. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Tipiccola Fortuna, portaci l’estate”, con questo annuncio ilvincitore di Saremo ed ex giudice di Amici ha annunciato cheper laa 43. L’annuncio è stato travolto dai commenti: “La felicità nel leggere questa notizia è talmente grande mi son venuti i lacrimoni e nello stesso tempo un sorriso che non se ne vuole andare più via”. >>“Se n’è andato”. Altro choc all’Isola dei Famosi: naufrago abbandona all’improvviso. Cosa è successo in Honduras “Sono felice per te e per Chiara, sono felice per la piccolina, che avrà due genitori speciali. ...