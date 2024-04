Il cineforum di Caserta Film Lab presenta “Animali Selvatici” di Cristian Mungiu

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 8 aprile 2024). Nuovo appuntamento con ildiLab presso il Teatro Don Bosco che martedì 9 aprile” di, con doppio spettacolo alle 18:30 e 21:00. Matthias, burbero e taciturno lavoratore di un mattatoio tedesco, litiga con il datore di lavoro e scappa verso Recia, il villaggio di origine in Transilvania. Qui trova una situazione complicata: la moglie Ana sta crescendo il figlio Rudi in maniera troppo protettiva, mentre la sua amante Csilla ha fatto carriera in un grande panificio locale. Quando quest’ultima, per poter ottenere dei benefici UE, si trova a dover assumere braccianti provenienti dallo Sri Lanka, nel villaggio emergono intolleranze sopite a lungo ma più vive che mai.