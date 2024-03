Intesa chiude in Borsa a 3 | 10 euro | valore massimo dal 2018

Rinnovo contratto dirigenti scolastici - verso intesa tra Aran e sindacati. Naddeo : “Si può chiudere il 13 marzo - intesa su temi cruciali”. Si è tenuta oggi una riunione decisiva all'Aran con i sindacati per il Rinnovo del contratto 2019-2021 per la dirigenza del settore istruzione e ricerca. ... (orizzontescuola)