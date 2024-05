Hasan Hamis - l’accoltellatore del poliziotto dai molti alias | dal carcere in Campania all’ultima denuncia pochi giorni fa a Bologna

(Di giovedì 9 maggio 2024) Milano – Sono le 23.20 quando la Polfer chiede i rinforzi delle Volanti perché un uomo in evidente stato di alterazione lancia sassi contro i treni e verso i passeggeri sulla banchina ferroviaria della stazione di Lambrate. Gli agenti Polfer sono sprovvisti di taser. L'uomo molesto, poi identificato in, 37enne marocchino con svariati precedenti, in Italia dal 2002 e irregolare, si allontana sul sedime ferroviario in direzione stazione Centrale camminando in un tratto poco illuminato e lanciando pietre sulla strada sottostante. Colpisce una donna di 55 anni che poi viene soccorsa in codice verde al Fatebenefratelli per una ferita lacerocontusa al capo. Ad avvicinarsi all'uomo è un agente, viceispettore di polizia di 35 anni, che interviene subito con il taser per bloccarlo. Un dardo della pistola a impulsi elettronici raggiunge la gamba. ...

