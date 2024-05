Inaugurato appartamento a Roma per ospitare famiglie con gravidanze patologiche - Inaugurato appartamento a Roma per ospitare famiglie con gravidanze patologiche - ospitare e assistere, gratuitamente, famiglie e donne che affrontano gravidanze con patologie prenatali che compromettono la salute del nascituro e/o della madre, e per questo necessitano di terapie o ...

La destra fa quadrato attorno a Toti: è giusto che non si dimetta Segui la diretta con Peter Gomez - La destra fa quadrato attorno a Toti: è giusto che non si dimetta Segui la diretta con Peter Gomez - Roma, 8 mag. (Adnkronos) - Domani alle 11 il Partito Democratico si ritroverà in Via Caetani per il 46° anniversario della morte di Aldo Moro. La delegazione Pd, guidata dalla segretaria Elly Schlein, ...

Minori fragili. Affido, il grido delle associazioni: "La politica ci ascolti" - Minori fragili. Affido, il grido delle associazioni: "La politica ci ascolti" - Ecco il dossier presentato ieri in Senato per far ripartire questo fondamentale strumento solidale. Tra le richieste, sostegno alle famiglie affidatarie, iniziative per i neomaggiorenni, dati certi ...