Aeroporti | il sindaco di Milano sulla fusione Sea-Sacbo | “Impossibile | Bergamo non vuole”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 4 marzo 2024) Per dirla con le parole del presidente diGiovanni Sanga, “all’ordine del giorno non c’è alcun processo di, né conné con altri”. Ma il numero uno della società che gestisce lo scalo di Orio al Serio è stato chiamato alla doverosa puntualizzazione dopo che, parlando delle prospettive delle partecipate milanesi a margine di un convegno sui 40 anni di Affari & Finanza, ildiGiuseppe Sala aveva sottolineato l’impossibilità di chiudere un’operazione simile per Sea a causa della contrarietà della società bergamasca. Palazzo Marino detiene infatti il controllo del 54,81% delle azioni Sea, che gestisce Malpensa e Linate e che a sua volta ha la maggioranza relativa di: “Per anni abbiamo provato a fare unache non è mai ...