25 Aprile - in migliaia al corteo in centro | La nostra Costituzione è antifascista in ogni suo articolo

(Di giovedì 25 aprile 2024) Bergamo. Nel giorno in cui si celebra la Liberazione d’Italia dal nazifascismo, Bergamo ricorda l’importanza della Resistenza come monito fondamentale in un periodo fatto di conflitti, soprattutto per quanto riguarda le vicissitudini in Ucraina e Medio Oriente. Tramite un, nella mattinata di giovedì 25, la città ha voluto omaggiare tutti quei partigiani che hanno messo in gioco la propria vita nel segno di un senso patriottico, di unità nazionale e soprattutto per ottenere la pace. Il percorso, partito da Piazzale Marconi, è passato per le vie principali del, tra cui via Pignolo, dove è stata omaggiata la lapide in memoria di Ferruccio dell’Orto, giovane membro del Fronte della Gioventù, prelevato, torturato e ucciso dai fascisti, i quali volevano sapere i nomi dei suoi compagni; morì senza ...