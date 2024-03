Pio e Amedeo ' professori per un giorno' all' università Lum Giuseppe Degennaro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Bari, 18 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Mercoledì 20 marzo, alle ore 10.30, in occasione della prima edizione di 'svelate', la Giornata nazionale dell'promossa dalla Conferenza dei rettori delleitaliane con il patrocinio del ministero dell'e della Ricerca, Pio D'Antini eGrieco, universalmente conosciuti come Pio e, saranno 'per un' all'Lum. Intervistati dal rettore Antonello Garzoni, racconteranno il loro percorso di crescita professionale e come sono riusciti a ottenere un grande successo. Inoltre interagiranno con gli studenti presenti in Aula Magna su quanto sia importante interrompere la fuga dei cervelli per consentire la crescita del ...