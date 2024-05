Sei nell’anima - recensione no spoiler del film biografico su Gianna Nannini

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 9 maggio 2024) Sin da bambinaha manifestato un carattere ribelle, rifiutandosi di seguire le aspirazioni paterne – che avrebbe sognato per lei un futuro in campo sportivo – e con il sogno di sfondare nel mondo della musica, anche se la sua insegnante di canto la rimbrottava sempre perché incapace di andare a tempo con gli altri piccoli membri del coro. Adolescentedecide di abbandonare la sicurezza delle mura familiari e si trasferisce a Milano, dove alloggia in un albergo a ore e fa le sue prime, traumatiche, esperienze nel mondo della droga: una delle sue nuove amiche muore addirittura per overdose. In cerca di qualcuno che produca le sue canzoni, si imbatte in Mara Maionchi che decide di finanziare il suo primo disco, inizio di un’ascesa che andrà incontro a diversi scossoni in un’Italia pronta ad accogliere una nuova voce ...