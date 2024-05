George Clooney - compleanno al lavoro sul set sommerso dai fan e dai dolci al lampone

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ma quale Met Gala 2024.festeggia oggi il suonella Bassa Piacentina, lavorando al nuovo film di Noah Baumbach. Da Milano è approdato a Caorso, piccola città tra Cremona e Piacenza, fino alla sottostazione ferroviaria di Monticelli dov’è stato fino a qualche minuto fa. Sempre affiancato dal co-protagonista Adam Sandler. Secondo quanto riportato da La Provincia di Cremona, la produzione del film avrebbe già ordinato torte ea una pasticceria locale, in modo da celebrare questa sera al termine delle riprese con tutta la troupe. Non mancheranno i pasticcini ai lamponi di cuiè ghiotto. In tanti poi hanno lasciato dei regali diper l’attore. Qualcuno ha anche urlato i suoi auguri. E lui, da gentiluomo qual è, ha risposto: “Io vecchio, ma ...

