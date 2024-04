Genoa - Gilardino | 'Vitinha sta bene e sarà della partita Su Messias e Malinovskyi'

(Di domenica 28 aprile 2024) In vistagara contro il Cagliari ,valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A, l`allenatore delAlberto...

Gilardino è vicinissimo a rinnovare il contratto con il Genoa: un prolungamento in un cui rientrerebbe una clausola. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, nonostante...

Da un giovane rampante a un esperto di sicuro affidamento. In attesa di capire se il rapporto con Alberto Gilardino , in scadenza di contratto... Continua a leggere>>

Secondo Il Secolo XIX, l'attaccante del Genoa David Ankeye, ha voluto parlare del suo periodo in rossoblu e nel lavoro di Alberto Gilardino. «Sono qui solo da un paio di mesi, ma mi trovo...

"Ci aspetta una squadra in fiducia, per noi è una gara importante e dobbiamo giocare una partita di grande agonismo". Alberto Gilardino parla così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari. "Ranieri è una persona di grande spessore e la squadra scende in campo rispecchiando...

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni: SINGOLI «Vitinha sta bene e si è allenato...

Genoa-Cagliari, le quote degli scommettitori: genoani favoriti dal pronostico - Per la gara di stasera le quote per la vittoria della squadra di Ranieri sono più alte rispetto a quelle per la vittoria della squadra di Gilardino...

Gilardino: «Con il Cagliari dobbiamo fare una partita concreta e di grande agonismo» - Gilardino su Vitinha: «Se ci sarà bisogno è un giocatore con caratteristiche importanti». Assenti Messias, Malinovskyi e Bani...

Genoa-Cagliari, Gilardino: "Gara importante, mettiamo un timbro sul campionato" - A chiudere il programma della trentaquattresima giornata di Serie A sarà il match tra Genoa e Cagliari, fissato per lunedì 29 aprile alle 20.45. Alla vigilia...

