Gaza - bombardamento Idf vicino alla moschea di Jabali - strage di civi -i, centinaia di morti nelle strade - VIDEO CHOC

Genocidio israelo-statunitense a Gaza: 199° giorno. Continua la strage di bambini. Bilancio: 34.097 morti accertati e 76.980 feriti - bombardamento israeliano contro l'ospedale Al-Awdah nel campo profughi di al-Nusseirat, nel centro di Gaza. Bombardamenti israeliani nelle vicinanze di ...infopal

Gaza. Save the Children, mai così tanti attacchi contro sanità in un conflitto - In sei mesi di guerra sono stati almeno 435 gli attacchi contro strutture o personale sanitario in tutta Gaza: una media di 73 attacchi al mese. Il dato più alto in confronto a tutti i Paesi devastati ...redattoresociale

A Gaza, guerra contro l’assistenza sanitaria - Save the Children: dal 7 ottobre 2023 435 attacchi a strutture e personale, pari a 73 al mese. Al secondo posto l'Ucraina (67), terza la Repubblica democratica del Congo (11) ...romasette