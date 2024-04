La Pietà di Gaza vince il World Press Photo 2024 | una donna palestinese con in braccio il corpo della nipote morta

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’hanno già ribattezzata "Ladi". E’ la foto di una, accovacciata per terra, mentre stringe a sé ilnipotina, avvolta in un sudario bianco, vincitrice del prestigioso premio di fotografia dell’anno a cura del. Opera del fotoreporterReuters Mohammed Salem, pur non mostrando i visi dei due soggetti ricorda moltissimo...