Israele attacca l’Iran - appello del G7 | Serve un passo indietro

(Di venerdì 19 aprile 2024) E' mattina presto, in Italia, quando la notizia dell'attacco israeliano all'Iran irrompe al G7 dei ministri degli Esteri a Capri. Antonio Tajani sente le ambasciate a Teheran e Tel Aviv, è rassicurato sugli italiani nei due Paesi. Nessuno è rimasto coinvolto. L'offensiva dello Stato ebraico è stata circoscritta all'area di Isfahan. Non ha fatto troppi danni, ma tanto è bastato per sconvolgere l'agenda dell'ultimo giorno dei lavori sull'isola nel Golfo di Napoli. E mentre gli sherpa cercavano di limare il comunicato finale dedicato al Medio Oriente, i ministri discutevano dei rischi di una nuova escalation. Tutti, tranne il francese Stephane Sejourne, ripartito per impegni pregressi già di prima mattina. Poi sono arrivate le rassicurazioni degli Usa."Non siamo coinvolti in alcuna operazione offensiva", ha detto il segretario di Stato Antony Blinken. Ma Washington sapeva. ...