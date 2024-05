Reformer Pilates - cos’è e quali sono i benefici di questo allenamento

Volete bruciare grassi? Volete sapere quale allenamento bisogna scegliere? Ce n’è uno che fa per voi, andiamo a vedere quale Sono tanti gli allenamenti ed i metodi da scegliere per poter perdere qualche chilo o massa grassa dal proprio corpo, ma ...

L' allenamento di forza è l'ideale per costruire muscoli su tutto il corpo e i vantaggi dati dalla pesistica sono acclarati. Secondo uno studio pubblicato sul British Journal of Sports Medicine, infatti, le persone che allenano la forza vivono più a ...

Un'evoluzione del classico allenamento con il tappetino che in questo caso si pratica con l'ausilio di un lettino mobile e delle molle che sviluppano la ...

Il pesista azzurro è attualmete leader mondiale stagionale con la misura di 22.88 m, ma sa che lo statunitense ha prestazioni migliori.

: - : - Le proteine sono un nutriente fondamentale che può far bene al dimagrimento e anche durante l'allenamento. Vediamo le porzioni adatte e come assumerle durante la giornata.