Sassuolo-Inter - le formazioni ufficiali | Ballardini a - Inzaghi cambia tutto

La Salernitana avrebbe scelto il nuovo allenatore per sostituire Filippo Inzaghi : Davide Ballardini . Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito ufficiale, proprio l'ex Genoa sarebbe in cima alla lista di Walter Sabatini come nuovo mister della squadra granata. " dopo

Sassuolo-Inter, le formazioni ufficiali - SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Erlic, Ferrari, Kumbulla; Toljan, Lipani, Matheus Henrique, Thorstvedt, Doig; Pinamonti, Laurienté. All. ballardini. INTER (3-5-2): Audero; Pavard, de Vrij, Bastoni;

Sassuolo-Inter, le formazioni UFFICIALI: ampio turnover per inzaghi - inzaghi dà il la al turnover che caratterizzerà le ultime ... Sanchez sarà il compagno di Lautaro Martinez. Difesa a 3 per ballardini, con Erlic, Ferrari e Kumbulla. Davanti ci sarà il solo Pinamonti,

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Inter - Sfida dal sapore diametralmente opposto per Sassuolo e Inter: da un lato i neroverdi lottano per non retrocedere in Serie B, in una situazione ormai disperata di classifica, d'altro canto gli uomini d