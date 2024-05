Vladimir Luxuria risponde alle offese transfobiche di Francesco Benigno

(Di giovedì 9 maggio 2024) In questi giorniha dato davvero il peggio di sé pubblicando su Facebook numerosissimi commenti transfobici nei confronti di. Ovviamente io, per gioia degli avvocati della conduttrice, li ho tutti messi in due pratici articoli dove si può leggere di tutto: deadname, foto modificate, uso del maschile,e pure una mezza minaccia di un ipotetico taglio del membro qualora entrasse nel bagno delle donne insieme a sua nipote. Insomma: non ci sono parole per commentare, solo parolacce.non si è fermato: foto modificata die tutti i commenti transfobici https://t.co/D6vdZEGXGe — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 9, 2024tocca il fondo con gli insulti transfobici a ...

Per tre settimane ha incassato gli insulti via social senza dire nulla. Vladimir Luxuria probabilmente pensava che quelle frasi odiose scritte e pronunciate da Francesco Benigno fossero frutto della rabbia per esser stato mandato via da L’Isola ...

