Bundesliga 2023 2024 - il Bayern travolge l’Union | 5-1 a Berlino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 aprile 2024) IlMonaco batte in trasferta 5-1Berlin e sale a 66 punti in classifica. Nella trentesima giornata di, la squadra bavarese consolida il secondo posto in classifica, a +3 dallo Stoccarda che domani sarà impegnata sul campo del Werder Brema. All’intervallo il match è già indirizzato. Al 29? Goretzka apre le marcature, mentre nel primo minuto di recupero Harry Kane firma il 2-0. Ad inizio ripresa, al 53?, Muller firma il tris e al 66? firma il 5-0, dopo il quarto gol siglato da Tel al 62?. Notte fonda perche nel finale trova il gol della bandiera con Vertessen (91?). Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Bjelica che si trova a tre punti dalla zona spareggio. I risultati Colonia-Darmstadt 0-2 Heidenheim-Lipsia 1-2 Hoffenheim-Moenchengladbach 4-3 Wolfsburg-Bochum 1-0 Union ...