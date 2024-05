Formia Mala-movida nel quaritere di Mola - la lettera-denuncia del Comitato Torre di Mola

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di venerdì 10 maggio 2024)– L’amministrazione comunale difaccia la sua parte perché la ‘’ nel quartiere marinaro di, evidenziata negli ultimi giorni in occasione di alcuni blitz, non degeneri ulteriormente con conseguenze anche imprevedibili. La richiesta è di un consistente gruppo di cittadini residenti nella zona di via Abate Tosti che, riuniti nelL'articolo Temporeale Quotidiano.