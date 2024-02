Formia Controllati due locali nel quartiere di Mola | due attività sanzionate

(Di lunedì 26 febbraio 2024)– La Polizia di Stato dicongiuntamente alla ASL Dipartimento di Prevenzione Servizio PeSal, nella giornata di venerdì, ha sottoposto a controllo amministrativo alcunecommerciali tutte insistenti nel comune di. In particolare, gli operatori del Commissariato e della ASL hanno controllato 2 esercizi commerciali, siti nel centro cittadinono, nelL'articolo Temporeale Quotidiano.

Formia, controllate due attività di ristorazione. Riscontrate irregolarità: Formia – La Polizia di Formia insieme alla ASL Dipartimento di Prevenzione Servizio PeSal, nella giornata di venerdì, ha sottoposto a controllo amministrativo alcune attività commerciali nel comune di ...radioluna

Formia, il resoconto degli ultimi controlli della polizia: Nello scorso fine settimana, la Questura di Latina ha posto in essere un nuovo e imponente servizio straordinario di controllo del territorio, un'attività ...h24notizie

Controlli a tappeto: pattuglie sulle strade e ispezioni in esercizi commerciale e sale scommesse: Un vasto servizio di controllo straordinario del territorio è stato messo in campo nel corso del fine settimana a Formia. L'attenzione è stata puntata in particolare sulle zone della città considerate ...latinatoday