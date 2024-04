Quando finisce la squalifica di Fagioli | la data del rientro con la Juventus

(Di venerdì 26 aprile 2024) Nicolòscalda i motori. Dopo aver passato quasi tutta la stagione fuori dal campo, il centrocampista dellasta per finire...

2024-02-27 20:15:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: “Perdere tutto non è un bel gioco”. È questo il titolo del nuovo incontro di sensibilizzazione al gioco d’azzardo a cui ha partecipato anche il ... Continua a leggere>>

L`incubo è quasi finito e il ritorno in campo per Nicolò Fagioli è sempre più vicino: scatta il conto alla rovescia . Il centrocampista cl... Continua a leggere>>

Losapio: “La rosa della Juve è la più costosa, ma questo non significa che sia la più forte” - Andrea Losapio, giornalista di TuttoMercatoWeb, nel corso del suo editoriale ha analizzato e commentato le parole di Allegri in conferenza stampa. Ecco quanto riportato su TMW: Nel corso della ...

Continua a leggere>>

juventus, fagioli è pronto a tornare: “-1”, scrive. In campo a Bologna - Il centrocampista bianconero non vede l'ora di tornare in campo al termine di un calvario che è pronto a mettersi alle spalle: l'ultima story sui social ...

Continua a leggere>>

juventus-Milan: duello anche sul mercato per Dorgu, rivelazione del Lecce - Il 19enne terzino danese di origini nigeriane Dorgu piace juventus e Milan, pronte a darsi battaglia nella prossima sessione estiva di mercato per convincere il Lecce alla cessione ...

Continua a leggere>>