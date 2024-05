F1 - GP Imola 2024 | programm - da -e, orari e diretta tv

(Di giovedì 9 maggio 2024) La Formula 1 lascia gli Stati Uniti dopo aver disputato il Gran Premio di Miami, per volare in Europa e – più precisamente – in Italia. Il Circus torna addopo due anni, con l’appuntamento del 2023 cancellato all’ultimo minuto a causa dell’alluvione che aveva colpito l’Emilia Romagna. Dopo un anno di attesa, il circuito italiano è pronto ad accogliere il settimo appuntamento della stagione, con il weekend ina tra il 17 e il 19 di maggio. Il fine settimana si aprirà venerdì 17 con le prove libere: la prima sessione è prevista per le 13:30, mentre la seconda andrà in scena a partire dalle 17:00. La giornata di sabato 18 inizierà con la terza e ultima sessione di prove libere alle 12:30, seguita dalle qualifiche, che partiranno alle 16:00. Infine, domenica 19 maggio, i venti piloti si posizioneranno sulla griglia di ...

Nella giornata di ieri, 1 maggio 2024, all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola è stato teatro di una commemorazione per i 30 anni della scomparsa prima di Roland Ratzenberger e poi di Ayrton Senna avvenute nel weeke-end del Gran Premio di Imola ...

