Eurovision - la Rai diffonde per errore i dati del televoto | Israele prima con il 39 - molte le proteste

(Di venerdì 10 maggio 2024) I manifestanti protestano contro la partecipazione diall’e chiedono un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. La cantante Eden Golan è stata contestata durante la sua esibizione di giovedì sera, con cui si è conquistata la finale di sabato 11 maggio Come era atteso, giovedì pomeriggio migliaia di manifestanti filopalestinesi hanno protestato a Malmö contro la partecipazione diall’song contest che si sta svolgendo nella città portuale svedese da martedì. I manifestanti hanno affollato la storica piazza Stortorget, vicino al municipio cinquecentesco della città,di una marcia programmata attraverso la città per raggiungersi un parco a diversi chilometri dalla sede contest musicale europeo. Presente alla protesta anche l’attivista per il clima svedese ...

Giovedì 9 maggio l’ Eurovision Song Contest è andato in onda con la sua seconda semifinale : un’altra serata di grande performance e musica in cui le ultime sedici nazioni semifinaliste hanno gareggiato per accedere al gran finale programmato per ...

Eurovision 2024, La Rai viola il regolamento e manda in onda i risultati del televoto: Angelina Mango a rischio squalifica - eurovision 2024, La Rai viola il regolamento e manda in onda i risultati del televoto: Angelina Mango a rischio squalifica - Altri invece hanno fatto notare il 39% delle votazioni per israele che potrebbe finire per dare fastidio a molti spettatori visto anche il tema delicato. Chi sono i favoriti alla vittoria Dopo la ...

