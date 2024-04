Brindisi - esplosione in una casa | crolla il solai - morto un uomo

Un uomo di 66 anni è morto in seguito ad un’Esplosione che si è verificata all’interno della sua abitazione a Carovigno, in provincia di Brindisi . A causa della deflagrazione c'è stato il crollo di parte del solaio dell’appartamento. Non ancora chiare le cause dell’Esplosione che potrebbe essere ... (gazzettadelsud)

Tragedia in un appartamento di Carovigno, in provincia di Brindisi, dove un uomo di 66 anni ha perso la vita in seguito ad un'esplosione. La deflagrazione, avvenuta questa mattina, ha provocato il crollo parziale del solaio dell'abitazione, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco per ... (tg24.sky)