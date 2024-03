VIDEO Festa sereno ma indignato | “Sono una persona perbene”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

"Siamo eunaseria che ha assunto un impegno con la città che sarà mantenuto, come sempre, in maniera trasparente, linerare e legale. Non permetto a nessuno, e dico nessuno, di infangare la mia onorabilità". Il sindaco Gianlucasi dice ", ma", per i fatti successi della serata di ieri, quando è stato raggiunto da decreto di perquisizione disposto dalla Procura. Non solo giornalisti, anche diversi direttori delle testate, ma ad aspettare il sindaco di Avellino gran parte dei suoi assessori e svarianti consiglieri della sua maggioranza. Tutti i membri dei gruppi direttamente collegati al sindaco, ad eccezione di Diego Guerriero, indagato in un altro filone delle svariate inchieste che in questi giorni si stanno abbattendo sul Palazzo ...