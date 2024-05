Fa discutere il disegno di legge, approvato una settimana fa, con il quale la giunta regionale sarda, guidata da Alessandra Todde, blocca per 18 mesi la realizzazione di «nuovi impianti […] The post Sardegna , l’energia pulita può attendere first ...

Energia pulita, lavoro e sviluppo: l'economia del mare fa crescere l'Italia - energia pulita, lavoro e sviluppo: l'economia del mare fa crescere l'Italia - Uno dei cardini dell'economia del mare, infatti, è proprio il concetto di preservazione e rigenerazione dell'ambiente acquatico, inteso anche come risorsa utilizzabile per produrre energia pulita ...

Save the duck presenta “Nothing like water” con una mostra fotografica - Save the duck presenta “Nothing like water” con una mostra fotografica - Una mostra che consente a Save the Duck di supportare il progetto Nothing like water a sostegno dell'ong The Sumba Foundation.

Trump ai big del petrolio: "Datemi un miliardo, batto Biden e divento presidente" - Trump ai big del petrolio: "Datemi un miliardo, batto Biden e divento presidente" - "Siete abbastanza ricchi, dovreste raccogliere un miliardo di dollari per farmi tornare alla Casa Bianca" ...