Eleonora Giorgi operata per un tumore al pancreas | come sta ora

(Di venerdì 10 maggio 2024) Personaggi tv.sta dopo l’intervento – L’attrice e regista italiana si è recentemente sottoposta ad un’operazione medica dopo la scoperta di una grave malattia, eccosta ora. (…) Leggi anche: Enrico Mentana è diventato nonno ma è bufera sui social: ecco per cosa Leggi anche: Milly Carlucci, la figlia sposa un uomo con 3 figli: la reazione della madre La paura e lo sconforto dopo la terribile diagnosiha vissuto un periodo tra i più delicati e dolorosi. Dopo la scoperta della malattia con una diagnosi medica, l’attrice ha attraversato un momento di grande sconforto tanto da aver deciso, inizialmente, di non volersi sottoporre alle cure consigliate. La diagnosi era quella dial: ...

Con il pareggio per 2-2 ottenuto all`ultimo contro la Roma nel ritorno delle semifinali di Europa League, il Bayer Leverkusen non solo ha ottenuto...

Telefoni staccati, neanche la Wta riesce a trovarla. Tra le ipotesi pure quella di un contenzioso con il Fisco - Telefoni staccati, neanche la Wta riesce a trovarla. Tra le ipotesi pure quella di un contenzioso con il Fisco - Telefoni staccati, neanche la Wta riesce a trovarla. Tra le ipotesi pure quella di un contenzioso con il Fisco ...

Pagina 2 | La certezza della Juve: chi è l’unico giocatore incedibile della rosa - Pagina 2 | La certezza della Juve: chi è l’unico giocatore incedibile della rosa - Per Yildiz incontro a sorpresa alla Continassa: finalmente ha potuto conoscere l’idolo Del Piero. Il club lo premia ...

Compro oro irregolare a Pistoia, dopo la denuncia imprenditore regolarizza la posizione - Compro oro irregolare a Pistoia, dopo la denuncia imprenditore regolarizza la posizione - Controlli in un compro oro di Pistoia che non era iscritto al registro dell'Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi e non ...