Eccellenza Toscana Il prossimo anno probabili 33 squadre

(Di venerdì 10 maggio 2024) Non è escluso che la prossimasia di nuovo a 33. Come spiega Almanacco, otto i club che non ne fpiù parte: le neopromosse Tuttocuoio e Siena, le retrocesse Castelfiorentino, Geotermica, Firenze Ovest, Audax Rufina, Pontassieve, più la perdente del play out fra Montecatini e Lanciotto. Dalla Promozione salir4: Viareggio, Affrico, più la vincente dello spareggio tra Sestese e San Miniato Basso, la vincente fra le tre seconde e l’Antella, vincitrice della Coppa Italia di Promozione. Da aggiungere le 4 retrocesse dalla D: Certaldo, Cenaia, Ponsacco e Real Forte Querceta. Totale: 33. Perché il numero torni pari una tra il Terranuova e il Signa dovrebbe vincere i play off nazionali o al piano di sopra dovrebbe liberarsi qualche posto per un ripescaggio (soluzione poco ...

Mancano 180 minuti alla fine della stagione e in casa Sinalunghese si cerca la via per uscire dal tunnel in cui la squadra sembra essersi infilata dallo scorso gennaio. I rossoblù di mister Pezzatini, sconfitti 3-1 domenica a Colle Val d’Elsa, sono ...

Una partita particolare, per il Mazzola , quella di domenica: i biancocelesti potrebbero essere l’unica squadra, quest’anno, a pestare l’erba del Franchi, come avversari del Siena . La preparazione alla gara , per i ragazzi di Argilli, prosegue con la ...

Scalda il motore l’Asta Taverne : domenica, alle 15, a pestare l’erba di Uopini sarà la Rondinella Marzocco. La sfida, quindi, è per gli arancioblù, uno scontro diretto da non fallire, di quelli dove i punti valgono doppio e potrebbero valere una ...

