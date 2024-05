Chieti - Questa mattina, un'ordinaria giornata a Ortona è stata sconvolta da un drammatico incidente. Una Donna di 82 Anni , identificata come A.O., è stata Investita da un Trattore mentre si trovava in Strada Mancinini. Nonostante l'intervento ...

Donna morta in un incendio vicino Lucca scoppiato in casa, sorpresa dalle fiamme: cadavere trovato sul letto - donna morta in un incendio vicino Lucca scoppiato in casa, sorpresa dalle fiamme: cadavere trovato sul letto - Una donna è morta in un incendio nella sua casa in provincia di Lucca. Ritrovato il cadavere sul letto, non toccato dalle fiamme ...

Incendio a Lucca, donna trovata morta in casa - Incendio a Lucca, donna trovata morta in casa - Incendio in un'abitazione a Lucca, donna trovata morta. Dai primi accertamenti le cause del rogo sarebbero accidentali.

Incendio in un’abitazione a Lucca, morta una donna - Incendio in un’abitazione a Lucca, morta una donna - I soccorsi si sono rivelati inutili. Per la vittima, una donna di 63 anni di San Lorenzo di Vaccoli, non c'è stato nulla da fare.