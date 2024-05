Don Antonio contro i signori della droga A pallonate

Antonio Ricci : “Francesca Fagnani una merla con il collare. Chiara Ferragni doveva pensarci prima” "Non sei una 'belva' ma una 'merla' con il collare", ha detto Antonio Ricci in un'intervista a Chi a proposito di Francesca Fagnani e dei gioielli indossati a Belve. E su Chiara Ferragni: "Ha fatto più male chi l’ha denunciata o il video in cui lei ...

Antonio Conte - clamoroso "ritorno di fiamma" : Milan e Napoli fregati - dove va Sogno proibito di tanti, in particolare del Napoli, Antonio Conte aspetta ancora il Milan. Nel frattempo, però, vacilla per un'offerta non di poco conto da parte del suo ex proprietario del Chelsea, Todd Boehly che sarebbe pronto a ricoprirlo d'oro ...