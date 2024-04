(Di lunedì 29 aprile 2024) La compagnia dei propri amici pelosi “contribuisce, come dimostrato da numerosi studi scientifici, a ridurre lo stress, ad aumentare la produttività, a generare empatia e a favorire la socializzazione”

venezia, cani e gatti all’università Iuav: l’ateneo approva il regolamento per il “welfare di dipendenti e animali” - venezia. Potrà stare raggomitolato vicino al computer o accovacciato sotto la scrivania o in contemplazione alla finestra, ma non dovrà più aspettare a casa da solo il rientro del suo compagno umano.

Animali in ufficio: stress ridotto e produttività alle stelle - Dalle università all’ufficio: la nuova regolamentazione per gli animali auspica a un livello di stress ridotto nei loro collaboratori ...

Quindicenne scomparsa da Camposampiero, zaino trovato dietro casa - I carabinieri hanno fatto ripartire le ricerche con i cani molecolari. La madre: «Ho paura per mia figlia, non escludo niente» ...

