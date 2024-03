Da oggi il dottor Notargiacomo è il nuovo direttore di zona distretto Aretina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Arezzo, 27 marzo 2024 – È ilAlfredoildella. L’incarico è stato conferito ieri dalGenerale Asl Toscana Sud Est Antonio D’Urso. Ilsi è laureato in Medicina e Chirugia all'Università degli Studi di Perugia nel 1992 dove si è specializzato in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo Epidemiologia e Sanità Pubblica nel 1996. Dal maggio 2000 alla fine del 2008 ha prestato servizio come dirigente medico all'Unità Funzionale Attività Sanitaria di Comunità alla ASL 3 di Pistoia, quindi come responsabile dell'Area Distrettuale Omogenea di Pistoia e componente dei comitati aziendali e regionali per la medicina generale e per la ...