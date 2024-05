Decreto Sport - così ora il governo vuole mettere un freno ai grandi eventi | i nuovi paletti alle candidature

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Mai più casi come il Mondiale di atletica. Ma nemmeno le Olimpiadi di Milano-Cortina, i Giochi del Mediterraneo di Taranto, gli Europei di calcio, la Ryder Cup. La lista dia cui l’Italia si è candidata in maniera maldestra è lunga: dossier pasticciati o incompleti, precipitose fughe in avanti delle Federazioni, che alla fine si sono tradotte in un salasso per le casse pubbliche o una figuraccia planetaria per il nostro Paese. Adesso ilha deciso di intervenire con una legge che regolerà lemanifestazioniive internazionali. Nelpreparato dal ministro Abodi non c’è solo la controversa proposta di istituire una nuova Agenzia statale per la vigilanza delle società professionistiche, di cui tanto ...