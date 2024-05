Dai che sono 450€ a testa - belin siete i soliti tirchi Inchiesta Tot - c' è anche il finanziamento illecito | 2 mln

(Di venerdì 10 maggio 2024) Nuovi guai per Giovanni Toti, oltre alla presunta corruzione spuntanoi finanziamenti illeciti. All'ultimo evento a Villa Zerbino cistati seicento invitati. I pm adesso indagano sui versamenti fatti al governatore a partire dal 2016, in particolare - riporta Repubblica - sospettano di quelle quote minime e spezzettate che potrebbero aver eluso la tracciabilità. "Signori buon appetito, ve lopagato, meritato, conquistato". Con queste parole, la sera dell’11 aprile 2024, Giovanni Toti conclude il suo discorso ai partecipanti all’ultima delle sue periodiche cene di. In otto anni si è abbassata la quota minima di partecipazione, da mille a 450 euro, ma si è moltiplicato il numero dei commensali: da 186 a oltre 600. Per procura e finanza, però, - prosegue Repubblica - quelle cene eleganti ...

Non si tratta di casi isolati. Le aggressioni nei confronti di due esponenti della Spd tedesca, a Berlino e a Dresda, e a un membro dei Verdi fanno parte di una tendenza che vede questo tipo di azioni violente in crescita già da anni. Secondo dati ...

“Istinto animale”, il nuovo singolo di Don Joe feat. Guè, Annalisa e Ernia - “Istinto animale”, il nuovo singolo di Don Joe feat. Guè, Annalisa e Ernia - Tre voci, un maestro: tutti uniti da un solo beat, che già dalle prime note entra nella testa e non esce più. "Istinto animale" è il nuovo singolo di Don Joe, impreziosito dai feat. di Guè, Annalisa e ...

Arrivano nuove norme del Vaticano su apparizioni e fenomeni soprannaturali - Arrivano nuove norme del Vaticano su apparizioni e fenomeni soprannaturali - Il Vaticano, e in particolare il Dicastero per la Dottrina della fede, sta per varare nuove norma "per discernere su apparizioni ed altri fenomeni soprannaturali". Le nuove regole per valutare la veri ...

Non solo Sinner: perché gli infortuni all'anca sono così frequenti nei tennisti - Non solo Sinner: perché gli infortuni all'anca sono così frequenti nei tennisti - Le risposte del dottor dottor Giancarlo Regazzola su perché queste problematiche siano in crescita esponenziale (dall'8 al 27%) nel tennis: dall'azzurro ad Andy Murray, fino a Lleyton Hewitt e Bob Bry ...