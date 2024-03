Dalle armi alla gas | dalla green economy all’automotive | così gli Stati Uniti hanno approfittato della guerra per saccheggiare l’industria Ue

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Dai nemici mi guardo io, dagli amici mi guardi iddio. Un modo di dire che probabilmente rimbomba nelle stanze di Bruxelles. L’economia globale rallenta, i tassi di crescita non sono più quelli di qualche anno fa,ognuno gioca per conto proprio e a scapito degli altri. Gli, prima in modo un po’ disordinato con Trump, poi con una visione strategica più ragionata con Biden, stanno giocando questa partita con notevole spregiudicatezza. Le conseguenzetra Russia ed Ucraina, nel cuore dell’Europa, non fanno altro che facilitare il tentativo di saccheggio di capacità industriale che l’America sta effettuando anche nei confronti dell’Europa. Provare non sempre è riuscire e con ciò non si vuole dire che Washington abbia in qualche modo spinto per il conflitto avendo questo ...