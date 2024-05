Mercato di San Lorenzo - blitz all’alba | sospese 15 attività tra bancarelle e negozi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Firenze, 9 maggio 2024 -a Firenze contro il lavoro a nero e irregolare nel secolareambulante di Sanda parte degli ispettori del Lavoro i quali hanno sospeso ben 15imprenditoriali commerciali dopo aver controllato 18 aziende, di cui 13e cinque. L'operazione è scattata all'alba, orario in cui vengono posizionati in strada i cosiddetti barrocci, lesu ruote, ormai destinate quasi tutte a vendere articoli di pelletteria ai turisti. L'ispettorato del Lavoro è intervenuto con 22 persone (19 ispettori dell'Ispettorato di Firenze e tre carabinieri del Nucleo distaccato). Sono stati scoperti 14 lavoratori in nero, tutti extracomunitari, di cui ben tre senza alcun titolo di soggiorno in Italia, mentre su altri ...