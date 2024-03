Ladri preparano il colpo perfetto | ma poi si incastrano tra i bancali | cronaca di un furto maldestro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024)maldestri studiano ilma poi lo sbagliano. L’altra notte intorno alle 4 è scattato l’allarme in una ditta di cosmetici del paese. Una guardia giurata che stava compiendo il giro di perlustrazione ha avvertito i carabinieri, informando che la via d’accesso all’azienda era stata sbarrata da due auto messe di traverso cui erano stati fracassati i finestrini e tagliate le gomme per rendere più difficile liberare il passaggio. All’arrivo dei carabinieri, dalla ditta provenivano forti rumori. Raggiunta l’azienda a piedi, i militari hanno visto un furgone partire ma subito dopo restare incastrato tra ie un container. Ne sono scese due persone che si sono date alla fuga, raggiungendo i vicini campi. Inutile l’inseguimento, isono riusciti in breve a dileguarsi ...