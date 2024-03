L’ascolto dei cittadini Cecchelli al circolo Arci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024)deial primo posto in una lunga giornata di confronti aperti, per le prime battute di una campagna elettorale che porterà San Giuliano Terme verso l’elezione del nuovo sindaco a giugno 2024. Il Partito Democratico ha puntato su Matteo. La coalizione che sostiene l’attuale assessore al bilancio è composta anche dalla lista civica San Giuliano Futura, Democratici e Riformisti insieme, oltre a Sinistra Unita. Ieri mattina ildi Pappiana si è trasformato in un hub di idee. Nel merito di "PartecipiAMO" infatti, il candidato sindaco, assieme ai suoi candidati in lista, ha organizzato un momento di ascolto, per scrivere insieme con iil programma per il futuro di San Giuliano. Cinque i tavoli di ascolto, attraverso i quali Erika ...