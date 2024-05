Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 5 maggio 2024) Pechino, 05 mag – (Xinhua) – Ildineidellaha registrato unanel primo trimestre (Q1) di quest’anno, come mostrato dai dati ufficiali. Ildelleneidel Paese e’ ammontato a 4,09 miliardi di tonnellate durante il periodo, in aumento del 6,1% su base annua, secondo il ministero dei Tras. In particolare, ildelledel como estero in questie’ salito del 9,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso a circa 1,31 miliardi di tonnellate. Nello stesso periodo, idellahanno gestito ...