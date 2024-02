Nell’Argentina di Milei milioni di nuovi indigenti Proteste in piazza in difesa delle mense sociali | a rischio chiusura causa tagli

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La svalutazione del peso di oltre il 50% decisa a dicembre dal governo di Javier, unita all’inflazione, che a gennaio è stata del 20,6%, ha generato in Argentina 6dipoveri negli ultimi mesi. Sono drammatici i dati rilasciati dall’Observatorio de la Deuda Social della Pontificia Università Cattolica di Buenos Aires, mentre non si arrestano le tensionie istituzionali in risposta ai progetti di riforma del presidente anarco-capitalista, che dall’altra parte ha invece incassato negli ultimi giorni l’approvazione del Fondo monetario internazionale. Deficit zero, ma povertà e indigenza alle stelle. Si possono riassumere così i risultati economici dei primi mesi della presidenza. Le proiezioni dell’Università Cattolica, calcolate sugli effetti della crescita dei prezzi e ...

Si torna ai pagamenti in natura. Nell’ambito del “rivoluzionario” programma del neo presidente argentino Javier Milei spunta anche la possibilità di pagare i ... (ilfattoquotidiano)

“Le Malvine sono nostre”. La disputa sulle isole, un rompicapo per Milei fan di Londra: Tensione diplomatica tra Argentina e Regno Unito dopo la visita a sorpresa Nelle Falkland contese, per la prima volta in 30 anni, di un ministro degli Esteri ...repubblica

Argentina, stop a programma sui desaparecidos: proteste contro Milei: Monta la protesta a Buenos Aires delle Madri della Plaza de Mayo contro la decisione di Milei di porre fine alla messa in onda della storica trasmissione tv sui desaparecidos. "Non può rimuoverci dall ...ilgiornale

Argentina, movimenti femministi sul piede di guerra dopo la proposta di legge anti-aborto: “L’8 marzo marciamo per i diritti delle donne”: “In Argentina l’8 marzo ci saranno manifestazioni in tutto il Paese. Marciamo per rivendicare i diritti sociali e riproduttivi”. Luci Cavallero, sociologa, docente presso la facoltà di Scienze Sociali ...ilfattoquotidiano