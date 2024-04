Chip | via libera dell’Ue per un progetto pilota a Catania per innovare i semiconduttori

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 12 aprile 2024) L’Etna Valley si aggiudica una delle quattro nuove Lineesuifinanziate dall’Impresa comune suis Joint Undertaking). L’Unione Europea intende rafforzare il ruolonel mercato cruciale deie ha annunciato il finanziamento di quattro nuove Linee. L’Etna Valley ha avuto successo nell’ottenere uno di questi progetti, portando un’ottima notizia per l’Italia. Il Mimit, l’organismo che promuove l’innovazione tecnologica nel nostro Paese, si è espresso con soddisfazione per questo risultato. È importante sottolineare che questa notizia arriva a meno di un mese dall’annuncio dell’investimento miliardario di Silicon Box in Italia. Questi sviluppi positivi indicano un interesse crescente per l’Italia nel settore dei ...