Curiosità reali | il futuro titolo di James - il figlio di Edoardo e Sofia di Edimburgo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Non è sicuramente uno dei royal più in vista, anzi. Con il suo fare discreto,, ildidie del principe, è sconosciuto ai più. Nulla toglie che sia potenzialmente un personaggio interessante della royal family. Un po’ come la sorella Louise, costantemente in bilico tra il diventare una working royal e lo sparire completamente dalle scene., da visconte Severn a conte di Wessex Di, però, non si parla molto. In realtà, non si è mai parlato molto nonostante fosse uno dei «royal baby» più vicini alla regina Elisabetta. Il più giovane dei suoi nipoti, classe 2007. Colui che, probabilmente, ha frequentato di più la ...