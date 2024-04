I giornalisti di Repubblica sfiduciano il direttore Molinari per aver censurato un articolo sgradito agli Agnelli

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 9 aprile 2024) Nella redazione del quotidiano Lail clima si fa sempre più infuocato. L’assemblea deiha sfiduciato ilMaurizioe indetto 24 ore di sciopero delle firme per protestare contro la “censura” di un. Il voto dell’assemblea non è vincolante e, almeno per ora, resta al suo posto, ma la sfiducia – approvata con 164 sì, 55 no, 35 astenuti – rappresenta un segnale difficile da ignorare, il culmine delle tensioni venutesi a creare da tempo tra ile i suoi. A scatenare la rivolta della redazione è stata la decisione didi ritirare e mandare al macero 100mila copie del giornale già stampate perché all’interno c’era undai contenuti ...