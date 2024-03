Pisa | accusato di aver lasciato morire due cani per mancanza di cibo e acqua Denunciato dai carabinieri

(Di lunedì 11 marzo 2024) Un uomo è statodai carabinietri con l'accusa dii suoiperdi. I militari della Stazione di Santa Luce (PI), unitamente a personale dell'ASL di Cecina (LI), nel mese di dicembre 2023 sono intervenuti in un garage, dove era stato segnalato lo stato di abbandono di dueL'articolo proviene da Firenze Post.

