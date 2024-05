Bullismo a Portomaggiore | studenti in protesta contro un compagno violento

Ragazzi non entrano in classe per protesta contro l’alunno bullo: «Abbiamo paura» - Un'ora seduti per terra davanti alla scuola per manifestare il proprio disagio contro un ragazzo più grande che fa il bullo con i più piccoli. È accaduto ieri mattina davanti ad una scuola media di Po ...

Continua a leggere>>

bullismo, gli studenti alle medie di portomaggiore non entrano a scuola per protesta: “Basta botte in classe, mandate via il compagno violento” - Con i ragazzini anche genitori e nonni. La scuola cerca di mediare, il sindaco Dario Bernardi: “Sono a disposizione per facilitare il dialogo e intervenire su ...

Continua a leggere>>

A lezione dal capitano sui risvolti psicologici di bullismo e violenza - Il capitano Tufano, comandante dei carabinieri di portomaggiore, diventa docente per un giorno per sensibilizzare studenti sui risvolti legali e sociali di fenomeni come bullismo e violenza di genere.

Continua a leggere>>